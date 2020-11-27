Оппозиционеров уже успели раскритиковать за пустую трату еды.

В парламенте Тайваня депутаты оппозиционного крыла забросали оппонентов свиными потрохами, когда началась жаркая дискуссия по ослаблению ограничений импорта свинины из США.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Евросоюзе впервые будут судить дипломата из Ирана за терроризм

В августе президент Тайваня Цай Инвэнь объявила, что с января правительство разрешит импорт свинины из Соединенных Штатов, содержащую запрещенную в ЕС и Китае добавку, а также говядину более 30-месячной «выдержки». Против этого выступили оппозиционеры.

Премьер Китайской Республики Су Чжэньчан как раз должен был выступить с докладом по решению властей, однако оппоненты этому помешали: на главу правительства буквально посыпался дождь из свиных кишок. После чего произошла короткая перепалка.

На входе в зал Чжэньчана тоже встретили неприветливо: под свист и звуки транспарантов.

Оппозиционеров уже успели раскритиковать за пустую трату еды, которой пропахло все помещение. Их призвали вернуться к взвешенным дебатам.

В то же время инициаторы идеи заявили, что свинину не планировали – решение было спонтанным.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская