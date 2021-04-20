Тарас Семенюк

Чехия должна была стать первой страной в ЕС, которая закупила бы первую партию российской вакцины против COVID-19 Sputnik-V. уже даже готовился визит первого вице-премьер-министра и и. о министра иностранных дел страны Яна Гамачека в РФ, но... чешские спецслужбы и правоохранители сообщили о возможной причастности российских спецслужб к подрыву местных складов с боеприпасами в 2014 году.

После этого Прага специальным авиабортом немедленно выдворила 62 россиян: 18 дипломатов с семьями. Москва не замедлила, и зеркальным способом 20 чешских сотрудников посольства тоже покинули страну.

Но чехи не остановились. В правительстве заговорили о следующей партии владельцев диппаспортов из России, которые могут покинуть страну. В целом для территориально небольшой Чехии, здесь было аккредитовано около 140 россиян с диппаспортами. Кроме этого, в правительстве страны даже заговорили, что хотят уменьшить на пол гектара площадь, которую занимает посольство РФ. Мол, стоит высадить на этом месте парк.

Для современной Европы такие шаги - своеобразное ноу-хау.

Но и это еще не завершение истории. По данным отдельных СМИ, чешское правительство не остановилось лишь выдворением российских дипломатов, а обратилось к странам ЕС и Великобритании с предложением поддержать Чехию аналогичными мерами. Берлин сейчас взял паузу и призвал к консультациям…

Сейчас происходит соревнование мировых гигантов фармацевтического рынка в доступе на богатый рынок ЕС и других стран. И, похоже, что сегодня вакцина против COVID-19 является "ядерным оружием"

В этой истории важен факт того, что информация о причастности россиян к взрывам на складах в Врбетице появилась именно сейчас. И по всей вероятности, появлением этой информации можно благодарить кого-то, кому совсем не нужны российские вакцины в Европе. Сейчас происходит соревнование мировых гигантов фармацевтического рынка в доступе на богатый рынок ЕС и других стран. И, похоже, что сегодня вакцина против COVID-19 является «ядерным оружием». А тот, кто ею владеет, очевидно, может влиять на геополитику.

Российский Sputnik-V стал инструментом в гибридной войне не только в Украине, но на Западе. Несмотря на сообщения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) об изучении российской вакцины Sputnik-V и то, что неизвестно, когда она сможет получить доступ к рынку ЕС, кроме Чехии готовность умножать эту вакцину на своих фармацевтических предприятиях выражала и Австрия. В то же время в России любое упоминание о Sputnik-V в Европе уже давно подают как победу и сразу противопоставляют по цене. Мол, она якобы дешевле других.

Российский Sputnik-V стал инструментом в гибридной войне не только в Украине, но на Западе

Интересно, что в скандале пока еще не слышно реакции чешского президента Земана, известного своими пророссийскими взглядами. Ведь именно он недавно добился увольнения с должности министра здравоохранения Яна Блатного, который не хотел немедленно вакцинировать население российской вакциной. Впрочем, новый глава чешского Минздрава Петр Аренбергер не смог реализовать план Земана, поскольку без одобрения ЕС применять российскую вакцину нельзя.

А реакции Земана на этот скандал нет, потому что, вероятно, обвинения в причастности российских агентов в подрыве складов с боеприпасами – вещь на грани угрозы национальной безопасности Чехии. Защищать собственную страну куда безопаснее, чем вписываться за Кремль.

Ситуация в Чехии - лишь начало глобального противостояния демократического и авторитарного мира, Запада и России

Если же смотреть на глобальный контекст, то особенно актуально «вакцинирование» будет действовать в бедных странах. Здесь вакцины против COVID-19 ожидают, как манну с неба. И, вполне понятно, долго оставаться в длиннющей очереди никто не собирается.

Поэтому, рано или поздно, бедные страны будут идти на те или иные уступки. Возможно, в обмен на вакцину даже будут уступать собственный суверенитет. Ситуация в Чехии - лишь начало глобального противостояния демократического и авторитарного мира, Запада и России. Вакцина является лишь одним из инструментов в геополитической борьбе.

Тарас Семенюк, аналитик Kyivstratpro

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