У Лукашенко недовольны заменой флага в центре Риги, которую произвели высокопоставленные латвийские чиновники.

Генпрокуратура Беларуси решила завести уголовное дело на министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса.

Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Латвийских чиновников силовики Беларуси подозревают в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

"Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", - заявили в генпрокуратуре РБ.

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Речь идет об инциденте, происшедшем в Риге 24 мая. "Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!", - заявил тогда мэр Риги Мартиньш Стакис.

Расследовать инцидент с флагом будет белорусский Следственный комитет.

Как известно, Латвия и еще ряд стран, в том числе Украина, прекратила авиасообщение с Беларусью после задержания в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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Автор: Юрий Годован