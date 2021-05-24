Между странами разразился дипломатический скандал.

Латвия и Беларусь решили выслать послов соответственно из Минска и Риги. Причиной такого решения стал инцидент с белорусским флагом в центре латвийской столицы, который решили заменить.

С чего все началось

Сегодня в центре Риги возле гостиницы, в которой проживают делегации стран-учасников чемпионата мира по хоккею, государственный белорусский флаг заменили на бело-красно-белый. Последний исторически принадлежит Белорусской народной республике 1918 года, под ним выходили на протесты в 2020 году оппоненты тогдашнего президента Александра Лукашенко.

"Среди флагов чемпионата по хоккею поднимаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!", - написал в Twitter мэр Риги Мартиньш Стакис.

В мероприятии также принимал участие глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс.

Реакция Минска

В ответ на такие действия в МИД Беларуси вызвали посла Латвии и предложили ему покинуть республику в течение суток.

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"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, пишет "Белта".

Белорусские СМИ также опубликовали видео с визитом посла Латвии Эйнарса Семаниса в посольство. Перед входом в здание он не стал комментировать замену флага в Риге.

Ответ Риги

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии, ответ республики на действия Минска будет симметричным.

"В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного полномочного представителя Беларуси для информирования об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", - сказано в сообщении.

Задержание основателя NEXTA в аэропорту Минска: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодня лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят возможность принятия санкций из-за принудительной посадки самолета в Беларуси.

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Автор: Юрий Годован