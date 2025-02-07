Катерина Черновол

Главным принципом любого процесса мирного урегулирования должно оставаться участие Украины во всем, что касается Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил скептицизм относительно преждевременного проведения саммита по мирному урегулированию войны в Украине с участием России. Такое мероприятие может не принести желаемого результата.

"Есть два подхода для переговоров с трудным партнером. Первый – когда вы "пробуете воду" на низшем уровне, – официальных лиц или заместителей министров, чтобы увидеть, есть ли пространство для согласования, и можно ли найти решение для "красных линий" обеих сторон, – тогда руководители только принимают такое соглашение. Другой подход – это личная дипломатия, когда вы обсуждаете соглашение на встрече главных действующих лиц. Оба пути являются легитимными, но мы должны оценивать только их результаты", – приводит слова Сикорского "Укринформ".

Он акцентировал, что главным принципом любого процесса мирного урегулирования должно оставаться участие Украины во всем, что касается Украины.

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Говоря о ситуации на фронте и ее влиянии на возможные переговоры, польский министр акцентировал, что несмотря на медленное продвижение РФ на передовой, все "достижения" Путина за три года полномасштабной войны против Украины оказались провалом. В частности, украинские силы выигрывают на море. Как следствие, флот РФ становится все более ограниченным в своих действиях.

"Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам кажутся очень успешными. В то же время Россия платит огромную цену людьми и материалами за каждый поселок, который они захватывают. Если вспомнить первоначальные планы и цели Путина в этой войне, после трех лет эта ситуация является полной катастрофой для России. Поэтому нам (европейцам, – ред.) нужно придерживаться курса и убедить Путина, что он ошибся", – говорит Сикорский.

Он также высказался о роли Путина в мирных переговорах:

"Я хочу не того, чтобы он участвовал в переговорах, – я хочу, чтобы он убрался из Украины. Он может сделать это за пять минут. Если он этого не сделает, то предстанет перед международным судом".

Министр добавил, что его "смущает" природа путинского контроля над Россией и самого российского режима. И Путин может предпочесть продолжение войны, ведь только при этом условии диктатор будет чувствовать себя значимым.

"Такова природа всех диктаторских режимов, которые развязывают войны", – резюмировал польский министр иностранных дел.

Завершение войны в Украине: вы могли это пропустить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. Однако российский правитель Путин боится говорить с ним о прекращении войны.

В то же время спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Кэллогг акцентировал, что в администрации президента США уверены: перед урегулированием войны в Украине необходимо понять позицию всех сторон. И только после этого можно приступать к работе над соглашением. При этом Кэллогг не уточнил, какие именно уступки могут быть предложены Украине и России.

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