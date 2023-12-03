Война в Сирии продолжается уже 12 лет. От рук россиян люди гибнут там каждый день.

Украинская власть жалуется, что на фоне вспышки насилия между Израилем и Палестиной мир начал терять интерес к Украине. Но есть куда более страшный пример того, как мир забыл о варварской войне в Сирии, которую ведет та же Россия. Об этом пишет издание Politico, корреспондент которого когда-то рассказывал о войне в Сирии, а сейчас информирует мир о ситуации Украине.

На днях автор статьи побывал в Турции, где встретил 48-летнего Махмуда Амеда Насера, который привез внука на лечение. Сириец рассказывает, что мальчик очень испугался звука турецкого гражданского авиалайнера в небе. Ведь там, на подконтрольных повстанцам территориях Сирии, гул самолета означает, что сейчас на головы упадут российские бомбы.

"Мы с украинцами имеем одного врага, одного убийцу", – сказал Насер.

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Но в отличие от Украины сирийские повстанцы не имеют радаров, средств ПВО и систем предупреждения, позволяющих гражданским заранее скрыться от налета. И сотни иностранных журналистов не освещают каждый российский удар по жилым домам. В Сирии смерть и разрушение происходят без особого предупреждения или внимания со стороны внешнего мира.

"Российские военные продолжают воевать и совершать зверства в Сирии в течение восьми лет, без каких-либо признаков замедления. Это сигнал для Украины о том, как долго Россия готова совершать неизбирательные атаки, и предупреждение о том, что Россия способна затягивать конфликты на долгие периоды времени", – пишет Politico.

Издание напоминает, что сирийская гражданская война когда-то была центральной темой мирового внимания. Какое-то время повстанцы получали некоторые симпатии со стороны Запада, поскольку жестокость диктатора Башара Асада в подавлении сопротивления потрясла мир. Но с годами война зашла в тупик, и внимание мира переключилось на другие события и другие конфликты.

А между тем, по подсчетам ООН, за 12 лет в Сирии погибли по меньшей мере 306 тысяч человек, более 80 в день. И это минимальная оценка. Неправительственная британская организация "Сирийская обсерватория" считает, что в этой войне погибли более 600 тысяч гражданских и солдат.

Особенно трагичным представляется то, что российское вторжение в Украину стало одной из причин, почему мир практически забыл о войне в Сирии. Более того, гуманитарные агентства ООН, иностранные правительственные и неправительственные фонды тоже в значительной степени переключили свое внимание и свои ресурсы на Украину.

И на этом фоне страны Ближнего Востока уже готовы восстанавливать нормальные отношения с режимом Асада, которые они громко разорвали десятилетия назад. В мае сирийского диктатора впервые с 2011 года вновь тепло приветствовали на саммите Лиги арабских государств — несмотря на огромное количество доказательств того, что он и его режим совершили военные преступления.

Стоит знать украинцам и о судьбе сирийских беженцев. Турция, когда-то столь гостеприимная к ним, с годами начала отворачиваться. Приветливое отношение, которое беженцы когда-то испытывали в этой стране, уже угасло. Враждебное отношение турок к сирийцам в быту – не диковинка.

Опрос, проведенный в сентябре 2018 года, показал, что 83% турок негативно относятся к сирийским беженцам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который более десяти лет назад принимал сирийских беженцев как "наших братьев", в этом году во время своей предвыборной кампании пообещал избирателям, что отправит обратно в охваченную войной Сирию миллион беженцев.

Украина и Сирия разорвали дипломатические отношения

Как писал УНИАН, 30 июня прошлого года Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношения с Сирией. Причиной стало решение Дамаска признать "независимость" оккупированных Россией территорий украинского Донбасса.

Впрочем, Украина закрыла свое посольство в Дамаске гораздо раньше – еще в 2016 году из-за многочисленных преступлений режима Башара Асада против сирийского народа. Затем в 2018 году Украина приказала закрыть сирийское посольство в Киеве.

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