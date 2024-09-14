Две страны углубили свои военные связи за последние два года.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию в следующем месяце для участия в саммите блока развивающихся экономик БРИКС, подтвердил в министр иностранных дел Китая Ван И, пишет Associated Press.

Отмечатся, что это является шагом, который предпринят в то время, когда Москва и Пекин стремятся противостоять глобальному влиянию Запада.

Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в четверг, и они приветствовали связи между двумя странами. Министр иностранных дел Китая сказал, что Си "с радостью принял" приглашение Путина посетить саммит БРИКС в российском городе Казань в октябре.

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Путин, в свою очередь, объявил, что они также проведут двустороннюю встречу в Казани и обсудят различные аспекты российско-китайских отношений, которые "развиваются весьма успешно" и "по всем направлениям".

Отношения РФ и Китая - детали

Си последний раз посещал Россию в марте 2023 года, а Путин ответил взаимностью, посетив Китай в октябре того же года. С тех пор два лидера также встречались в Пекине в мае, где Путин совершил первую зарубежную поездку своего пятого президентского срока, и в Казахстане в июле.

После начала того, что Кремль настаивает называть "специальной военной операцией" на Украине, Россия стала все более экономически зависимой от Китая, поскольку западные санкции лишили ее доступа к большей части международной торговой системы. Рост торговли Китая с Россией, составивший в прошлом году 240 миллиардов долларов, помог стране смягчить некоторые из самых сильных ударов от санкций.

Москва перенаправила большую часть своего экспорта энергоносителей в Китай и полагалась на китайские компании в импорте высокотехнологичных компонентов для российской военной промышленности, чтобы обойти западные санкции.

Альянс БРИКС был основан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, а в 2010 году к нему присоединилась Южная Африка. Недавно он расширился и теперь включает Иран, Египет, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия заявила, что рассматривает возможность присоединения, а Азербайджан и Малайзия официально подали заявки.

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