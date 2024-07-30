Визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай приблизил возможность проведения встречи лидеров Украины и Поднебесной.

Ведется постоянная работа для встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китайской народной республики Си Цзиньпина. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал на брифинге.

Спикер рассказал об итогах переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, которые состоялись 24 июля в Гуанчжоу.

"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях. Будут еще и встречи и разговоры. Так же как с премьером Моди, работа над встречей лидеров Украины и Китая - это постоянная работа, которая ведется. Приблизила ли встреча, переговоры и визит министра Кулебы в Китай потенциальную встречу лидеров Украины и Китая? Бесспорно приблизила. Но, когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута - пока рановато говорить. Давайте, когда будут какие-то подробности, тогда будем возвращаться к вам с конкретной информацией", - сказал Тихий.

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Спикер также отметил, что в украинском информационном пространстве звучали достаточно ложные моменты от некоторых экспертов относительно визита министра Дмитрия Кулебы в Китай.

Почему Кулеба был не в Пекине

В частности, Тихий опроверг несколько упреков, которые звучали в экспертной среде, но которые не соответствовали действительности.

"Первый такой общий упрек был, что, мол, переговоры проходили в Гуанчжоу, а не в Пекине, и это, якобы, демонстрирует какой-то их низший статус. Второй упрек был, что министр Кулеба выразил какую-то новую позицию по Тайваню. И третий - что Китай не выразил поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Тихий.

В то же время, по словам спикера, во-первых, китайская сторона пригласила украинскую делегацию именно в провинцию Гуандун по нескольким причинам. Тихий сообщил, что принимать гостей не в столице является нормальной практикой для Китая.

"В общем, я могу сказать, что китайцы принимают в нескольких городах Китая официальные делегации, высоких гостей. Это - Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Шэньчжэнь. Иногда добавляется Куньмин, но достаточно редко. Это абсолютно нормальная практика", - сказал Тихий.

Он отметил, что министр Кулеба так же регулярно пытается вывозить иностранных гостей в другие города, кроме Киева.

"Это никогда не воспринимается как какая-то низшая важность визита", - заявил Тихий.

Еще спикер добавил, что город Гуанчжоу занимает особое место в китайской истории, потому что это "витрина экономического развития Китая" и "интерпретируется как источник изменений, прогресса и является исторической отправной точкой морского шелкового пути".

Позиция Украины относительно Тайваня

Во-вторых, как разъяснил Тихий, на переговорах в Китае министр Кулеба подтвердил позицию Украины по Тайваню, которой она придерживается много лет. Речь идет о поддержке политики одного Китая.

"Не больше и не меньше. Все остальное - это интерпретации, которые не соответствуют тому, что глава МИД Украины непосредственно озвучил на переговорах. Еще раз повторю: никакого изменения позиции, или чего-то нового в этом вопросе не произошло. Взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом украинско-китайских двусторонних отношений", - сказал Тихий.

Он добавил, что Украина придерживается политики одного Китая последовательно и неизменно много лет. Также такой политики придерживается весь мир, включая ключевых союзников Украины.

"Надо нашим экспертам, которые подняли по этому поводу шум на ровном месте, лучше изучить историю этого вопроса", - отметил Тихий.

Отношение Китая к войне в Украине

В-третьих, спикер подчеркнул, что во время визита в Китай чрезвычайно важно было услышать от китайской стороны прямую и недвусмысленную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Эта тема поднималась в ходе переговоров несколько раз, и каждый раз, с китайской стороны звучала такая четкая позиция. Кроме того, во время переговоров Дмитрий Кулеба отметил два принципа, которых должны неуклонно придерживаться в любом процессе мирного урегулирования. Первый принцип - никаких договоренностей об Украине без Украины. И второй - уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Тихий.

Отдельно он сообщил, что на переговорах Кулебы и Ван И поднималась тема, о которой заявляют на Западе, что Китай якобы помогает развитию российского ВПК.

"Эта тема обсуждалась на переговорах. И действительно, министр Кулеба напомнил позицию Украины, что никакая военная поддержка для государства-агрессора - предоставление оружия, недопустима. На что мы получили ответ, который Китай уже озвучивал ранее о том, что Китай не предоставлял и не будет предоставлять оружие России, и кроме того, усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами", - сказал Тихий.

Он добавил, что эта тема звучала подробнее, но не все подробности может раскрыть публично.

Обсуждение саммита мира

К тому же, как сообщил спикер, в Гуанчжоу на переговорах обсуждалась логика действий Украины после первого саммита мира.

"Мы разъясняли китайской стороне, какие дальнейшие шаги Украины, в том числе, промежуточные встречи, которые будут по пунктам Формулы мира", - добавил Тихий.

В частности, Кулеба подробно сообщил китайской стороне, как Украина будет двигаться ко второму саммиту мира.

Также, Кулеба пригласил Китай участвовать как минимум в промежуточных встречах, которые вскоре состоятся.

"Они внимательно это предложение восприняли", - отметил Тихий.

Глава МИД Украины на переговорах с Ван И подчеркнул, что нужен настоящий справедливый мир, а не иллюзия мира.

"Мы очень довольны, что у китайской стороны этот тезис нашел отклик. В ответ китайской министр Ван И сказал, что действительно, мир должен быть справедливым, и добавил, что также длительным", - подчеркнул Тихий.

По словам спикера, такой мир должен выглядеть таким образом, чтобы было прочное, длительное, надежное завершение войны, и невозможность повторения такого нападения на Украину в будущем.

В частности, Кулеба "много раз тоже повторял, что на самом деле целью является создание реальности, в которой повторное нападение России на Украину станет невозможным".

Война в Украине - помогает ли Китай РФ

Как сообщал УНИАН, в июне президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ранее обещал не продавать оружие в Россию. В то же время, президент США Джо Байден отметил, что Россия производит вооружение с помощью технологий, которые получает от Китая.

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