Президент США Джо Байден отметил, что Россия производит вооружение с помощью технологий, которые получает от Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ранее обещал не продавать оружие в Россию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сказал на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Италии на полях саммита лидеров "Большой семерки".

В частности, Зеленский вспомнил о своем телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, который состоялся в апреле 2023 года.

"Он сказал, что не будет продавать никакого оружия в Россию. Это первое. Мы увидим. Но он сказал мне. Если он уважаемый человек, он не будет, потому что он дал мне слово. Во-вторых, вы знаете очень хорошо с деталями, какова наша Формула мира. Она открыта для всех на основании Устава ООН", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что Формула мира Украины основывается на принципах территориальной целостности, суверенитете, ядерной безопасности и безопасности продовольствия.

"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, то может подготовить альтернативную формулу мира. Если мы разделяем общие взгляды по этому поводу, как и на глобальном уровне со всем миром, по моему мнению... если они разделяют такой же путь к миру, то мы найдем диалог", - сказал Зеленский.

В то же время, президент США Байден сказал, что "Китай не поставляет вооружение" в Россию, но создает возможность, чтобы Россия производила оружие. В частности, речь идет о технологиях, которые позволяют это делать. По его словам, таким образом Китай помогает России.

Поддержка России Китаем

2 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что при поддержке России со стороны Китая война станет длиннее. По словам президента, нельзя говорить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и одновременно поддерживать страну, которая нарушает все эти принципы.

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