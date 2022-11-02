Иран также добивается сделки по обмену газом с Россией.

Россия начала обмениваться нефтепродуктами с Ираном, что является последним признаком углубления связей между двумя находящимися под санкциями странами. Поводом для сближения между странами стала война РФ против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Иран и РФ стремились значительно углубить свое экономическое и военное партнерство. Сближение стран началось на фоне западных санкций. При этом Иран столкнулся с дополнительными ограничениями из-за поставок вооружения, которое Кремль применяет против Украины.

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Отмечается, что Иран также добивается сделки по обмену газом с Россией. Согласно этому соглашению Тегеран будет импортировать российский газ через страну-посредника для увеличения экспорта из Ирана, а также инвестиций в проект СПГ и застопорившийся трубопровод в Пакистан.

Издание добавило, что Иран и Россия подписали нефтяные и газовые контракты на сумму 6,5 млрд долларов. Подписание договоров состоялось в рамках меморандума о взаимопонимании между странами, который предусматривает дополнительные соглашения на сумму до 40 млрд долларов.

Сотрудничество Ирана и РФ

Иран поставляет России дроны-камикадзе, которые РФ использует для атак по территории Украины. Отмечается, что в Иране также рассматривают возможность передачи России около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, ударных дронов и баллистических ракет.

Кроме того, в магазинах временно оккупированного российскими войсками Херсона продают товары из Ирана. Сообщается, что такие товары стоят на полках многих магазинов города, рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и Российской Федерации.

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