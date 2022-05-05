Швеция и Финляндия на днях объявят, будут ли они вступать в НАТО.

США готовы предоставить "гарантии безопасности" Стокгольму на период рассмотрения заявки, если Швеция и соседняя Финляндия будут добиваться членства в НАТО.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде вещательной компании SVT после встреч в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами комитета Сената по международным отношениям, передает Голос Америки.

По словам Линде, США проявляют большой интерес к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

"Сейчас действительно ужасное время, учитывая российское вторжение в Украину, которое заставило всех нас задуматься о том, что является самой безопасной ситуацией для наших стран и народов", – сказала она.

В свою очередь Блинкен поблагодарил свою шведскую коллегу за сотрудничество.

"Мы... выступаем в защиту народа Украины, но мы также выступаем за принципы международного порядка, которые подвергаются агрессии со стороны России в Украине", – заявил Блинкен.

Потрясенные российским вторжением в Украину, Швеция и Финляндия, судя по всему, готовы отказаться от своей давней политики неприсоединения к военным блокам и подать заявку на вступление в НАТО.

Россия предупредила о последствиях, если это произойдет, и обе страны ищут какую-то форму защиты со стороны альянса с момента подачи заявки до вступления в НАТО, а этот процесс может занять несколько месяцев.

Ожидается, что Финляндия и Швеция на следующей неделе объявят, будут ли они добиваться членства в альянсе.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон решительно поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. "Я не могу представить, чтобы мы не оказали поддержку, – заявил Уоллес. – Мы сделаем все, что потребуется".

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