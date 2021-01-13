Законодатели призывают общественность держаться подальше от Вашингтона в день инаугурации.

Сотрудники службы безопасности Капитолия предупреждают о том, что тысячи сторонников президента Трампа планируют штурм Капитолия в преддверии инаугурации Джо Байдена.

Читайте такжеОтстранить Трампа от власти: Палата представителей США хочет обратиться к вице-президенту ПенсуОб этом пишет The Hill.

По словам источника, депутатам сообщили о четырех вооруженных атаках на Капитолий, Белый дом и Верховный суд.

Отмечается, что в день инаугурации в Вашингтоне будет размещено не менее 15 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Законодатели призывают общественность держаться подальше от Вашингтона в этот день.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: УНИАН