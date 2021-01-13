Анджели выдвинули обвинения за проникновение в Капитолий, он арестован.

33-летний Джейкоб Анджели Ченсли стал "лицом" штурма Капитолия в Вашингтоне – фото проникнувшего в здание «шамана» в рогатой шапке и меховой накидке на голое тело облетели весь мир. СМИ выяснили несколько подробностей его жизни.

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Как сообщает Daily Mail, Ченсли безуспешно пытался построить карьеру актера. Сейчас он живет со своей мамой, верит в разнообразные теории заговора и водит потрепанный Hyundai, обклеенный символикой QAnon и конспирологическими слоганами.

Отмечается, что «шамана» не раз замечали на митингах в поддержку Трампа.

В январе 2019 года Анджели выгнали со съемной квартиры в Фениксе, штат Аризона, посколько он просрочил выплату аренды. С тех пор он живет со своей матетью Мартой.

По словам соседей, у мужчины нет постоянной работы. Его часто видят на улицах, блуждающим в своем шаманском костюме. Мать Анджели отказалась давать комментарии журналистам.

Stripes.com сообщает, что Ченсли служил во флоте США с 2005 по 2007 год. Был назначен на авианосец USS Kitty Hawk в 2006, имеет несколько медалей.

У Анджели есть анкеты на профильных сайтах для актеров. Там он характеризует себя как талантливого артиста, актера озвучки и певца.

В профиле на сайте местной киностудии Backstage указано только один его проект - волонтерство в Театральном лагере для детей из неблагополучных семей, организованном местной благотворительной организацией Free Arts of Arizona в 2018 году.

Как сообщил FOX10, Анджели выдвинули обвинения за проникновение в Капитолий. В частности – за нарушение общественного порядка и проникновение с применением насилия. По данным судебных документов, 7 января мужчина добровольно позвонил в ФБР, чтобы обсудить инцидент с правоохранителями. Тем не менее 9 января его арестовали.

На судебных слушаниях мать Анджели заявила, что он может есть только органическую пищу, «иначе он сильно заболеет». Тем не менее суд пока не назначил ему особую диету

Как сообщает WP, сам Анджели называет себя «цифровым воином QAnon, шаманом и священником». Он активно распространяет в сети конспирологическую теорию QAnon, которая предполагает, что Трамп якобы намерен разоблачить мировой заговор сатанистов-педофилов, к которому причастны знаменитости и члены Демократической партии США.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: Дмитрий Захаров