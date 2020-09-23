Россияне объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию Болгарии.

В Болгарии начали досудебное производство по статье о шпионаже в отношении двоих дипломатов из России.

Об єтом сообщает прокуратура Болгарии.

Следствие считает, что с 2016 года по настоящее время россияне, имена которых не раскрываются, собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники. Эта информация является государственной и служебной тайну.

"В целях осуществления своей незаконной деятельности эти два человека также установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, касающейся военно-промышленного комплекса страны", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Расследование в отношении россиян приостановили в соответствии с Венской конвенцией, поскольку подозреваемые имеют дипломатическую неприкосновенность.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД Болгарии, подозреваемые в шпионаже россияне объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Дипломатические войны Болгарии и России

В январе 2020 года из Болгарии выслали двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Это были первый секретарь консульского отдела посольства РФ и сотрудник торгового представительства РФ. По версии болгарских властей, россияне собирали информацию о механизмах избирательного процесса в республике, а также данные об энергетики.

В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже.

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Автор: Александр Топчий