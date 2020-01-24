Болгария высылает двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже

В посольстве РФ обещают, что страну они покинут в указанный болгарской стороной срок.

Болгария приняла решение выслать с территории страны двух дипломатов РФ, обвиняемых в шпионаже.

Об этом сообщается на странице посольства РФ в Болгарии в Facebook.

Отмечается, что сегодня в МИД Болгарии побывал российский посол, где ему вручили ноты об объявлении персоной нон-грата дипломата и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст. 9, ч. 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

В посольстве отметили, что дипломаты покинут страну в указанные в нотах сроки.

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"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления Посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - заявили россияне.

Как сообщал УНИАН, в Болгарии досудебное расследование подтвердило, что двое российских дипломатов занимались сбором секретной информации в пользу РФ.