Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о последствиях сокращения помощи Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Киев должен получить от Берлина больше военной помощи, чем запланировано. Она считает, что это будет вкладом в безопасность самой Германии.

Издание Spiegel пишет, что Бербок настаивает на том, что если не пойти на этот шаг, то Украина "будет менее способной защищаться, а затем и менее способной защитить нас".

"Конечно, это также означает, что Украина не сможет защитить себя и, следовательно, не сможет защитить нас. Военная поддержка Украины - это лучшая защита нашей безопасности в Европе и безопасности Германии", - указала дипломат.

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Помощь Украине от Германии - последние новости

20 декабря 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц по итогам заседания Европейского совета сообщил, что Германия отправила в Украину еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

10 января стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около 3 миллиардов евро на поставки оружия Украине, но канцлер Олаф Шольц сопротивляется.

Отмечается, что он не хочет ставить будущее правительство Германии перед фактом. Кроме того, у Шольца не видят необходимости в срочных действиях, считая достаточным выделение около 4 миллиардов евро на военную помощь Украине в текущем году.

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