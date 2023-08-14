За поставку будет отвечать технологическая группа из Дюссельдорфа.

В Германии официально подтвердили поставки Украине системы воздушной разведки нового поколения Luna. Ее передача состоится в течение этого года.

"Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения теперь будут развернуты в Украине", - сообщает немецкий оборонный концерн Rheinmetall

Технологическая группа из Дюссельдорфа будет отвечать за поставку Luna Вооруженным силам Украины от имени Германии.

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Размещенный сейчас заказ составляет небольшую двузначную сумму в миллионах евро. В компании отметили, что это еще один важный вклад в повышение возможностей украинских вооруженных сил за счет передовых технологий.

Оперативный опыт войны в Украине показал решающую роль результатов разведки в режиме реального времени в проведении операций. Система Luna NG была разработана именно для этой цели.

"Это одна из новейших систем беспилотной воздушной разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени", - сообщает концерн.

Система Luna для Украины

13 августа СМИ сообщили, что немецкий оборонная компания Райнметалл до конца года передаст Украине беспилотную систему Luna New Generation. Она состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапульты и военных грузовиков.

БПЛА способен совершать более 12 часов полета. Дальность связи превышает 100 км и обеспечивает пространственное покрытие более 30 тысяч километров квадратных.

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