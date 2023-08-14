Решение правительства должен утвердить Бундестаг.

Правительство Германии запланировало ежегодную военную поддержку Украины в размере 5 млрд евро. Предоставлять ее планируют до 2027 года.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение правительства должен утвердить Бундестаг.

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Германией, который расширит возможности помощи украинскому бюджету в будущем, подписали министры финансов двух стран – Сергей Марченко и Кристиан Линднер. Согласно этому документу, немецкая сторона будет оказывать Украине консультативную поддержку в нескольких областях. В частности, по направлениям таможенной политики, мониторингу финансовых рынков, управлению государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий.

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"Я хочу поблагодарить министра финансов Германии Кристиана Линднера, настоящего друга Украины, который в сложные времена очень нам помог и помогает сейчас. (...) Хочу поблагодарить за его персональные решения и вклад в бюджет Украины и военную помощь. Мы подписали сегодня меморандум, который позволит еще больше расширить поддержку Украины", – заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

В свою очередь, министр финансов Германии отметил, что его страна будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Он отметил, что ФРГ уже разработала программу поддержки Украины до 2027 года, которой предусмотрена ежегодная разносторонняя поддержка, в том числе и военная, на сумму 5 млрд евро.

Помощь Украине: другие новости

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что за время полномасштабной войны его страна предоставила Украине помощь на общую сумму в 22 млрд евро. Примечательно, что 12 млрд евро из этой суммы были направлены на военную поддержку.

Кроме того, в понедельник, 14 августа, в США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма составит 200 млн долларов. Как отметили в Пентагоне, в новый пакет поддержки войдут дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, танковые боеприпасы 120 мм, ракеты TOW и другое вооружение и оборудование.

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