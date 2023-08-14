Линднер отметил, что правительство Германии уже приняло решение о дальнейшей поддержке Украины, теперь его должен утвердить немецкий парламент.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что ФРГ уже предоставила Украине помощи на 22 миллиарда евро. 12 миллиардов из этой суммы потратили именно на военную поддержку.

Как сообщает "Укринформ", такое заявление Линднер на совместной с украинским коллегой Сергеем Марченко пресс-конференции в Киеве, куда он прибыл с визитом 14 августа.

"Украина может и в дальнейшем рассчитывать на то, что Германия вместе с мировым сообществом и сама будет поддерживать Украину. Мы уже нашли средства для Украины объемом 22 млрд евро. Это большая сумма", – подчеркнул он.

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При этом Линднер отметил, что правительство Германии уже приняло решение о дальнейшей поддержке Украины. Теперь его должен утвердить немецкий парламент.

"Вы знаете, что Германия является крупнейшим донором европейского бюджета, поэтому мы и имеем большую долю в будущей макрофинансовой помощи Украины, которую ЕС уже поощрил. Именно в нашей стране период планирования до 2027 года. Мы уже включили средства на военную помощь, поэтому Украина и в ближайшие годы может быть уверенной, что взносы будут сделаны", – резюмировал немецкий министр финансов.

Помощь Украине от Германии

9 августа стало известно, что Германия передала Украине еще две пусковых установки зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако этим новая партия помощи не ограничилась. В пакет также вошли пулеметы, снаряды калибра 155 мм, разведывательные дроны Vector и другое оборудование.

В то же время 5 августа сообщалось, что в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией, Германия передала Украине оборудование для разминирования и разведсистемы.

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