Запад будет использовать замороженные активы РФ для финансовой поддержки Киева.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в Европе не упадет, и ЕС будет использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Киева. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, пишет The Guardian.

"Понятно, что Германия, Франция и Польша поддерживают Украину, но также понятно, что страны не воюют с Россией", – отметил Шольц, добавив, что страны будут закупать больше оружия для Украины на мировом рынке, а также с партнерами будут наращивать производство оружия в Украине.

Также он анонсировал создание коалиции союзников Украины по дальнобойной артиллерии, пишет Le Monde. "Мы создаем новую коалицию возможностей дальнобойной артиллерии", – заявил канцлер Германии.

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В то же время Макрон подчеркнул, что страны будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он повторил аргумент, что на "кону в Украине безопасность всей Европы". Макрон добавил, что Европа едина и решительно поддерживает Украину.

Дональд Туск назвал сегодняшнюю встречу "хорошим новым началом для "Веймарского треугольника", и сказал, что трое снова встретятся летом в Польше.

"Веймарский треугольник" образовался между Германией, Францией и Польшей после воссоединения Германии в 1991 году.

Использование активов РФ

В начале марта 2024 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна готова одолжить Украине все замороженные активы Центробанка РФ на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны.

Вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в западных странах в последнее время все активнее обсуждают передачу Украине замороженных российских активов или хотя бы процентов. В лучшем случае их использовать Украина сможет уже в конце этого года.

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