Некоторым участникам фестиваля удалось спрятаться от террористов, спустя сутки они вышли из убежищ.

Десяткам участников музыкального фестиваля Nature Party в Израиле удалось выжить после нападения боевиков ХАМАС утром 7 октября. Им удалось скрыться от террористов в кустах и оврагах.

В сети публикуют видео с группой людей, которые вышли из убежищ недалеко от Нетивота и пешком добираются домой.

По другим данным, это могут быть иностранные рабочие, прятавшиеся от ХАМАС.

К сожалению, не всем удалось спастись от террористов. Как сообщает "Радио Свобода", в районе, где проходил фестиваль на природе, найдены 200 тел погибших. А общее число убитых израильтян выросло до 600 человек.

Предположительно, 240 убитых - это молодые люди, которые были на фестивале. По словам очевидцев, террористы стреляли по ним из автоматов и РПГ, применяли ножи. Издевались над телами. Часть тел и заложников вывезли в Газу.

На данный момент идет опознание тел участников фестиваля. У некоторых связаны руки, видны следы пыток.

Сообщается, что среди жертв боевиков ХАМАС оказался известный израильский футболист Лиор Ассулин, который играл за клубы "Маккаби", "Бейтар", "Хапоэль".

Фестиваль Nature Party в Израиле - что известно

Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в ночь на 7 октября возле сектора Газа.

Фестиваль проходил под открытым небом в пустыне возле города Офаким в кибуце Реим. Он расположен в 30 километрах от границы с сектором Газа.

Известно, что в фестивале участвовали тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет.

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