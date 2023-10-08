Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в ночь на 7 октября возле Сектора Газа.

Участники фестиваля в Израиле прятались от боевиков ХАМАС, используя в качестве укрытия любую растительность, которую возможно было найти в условиях пустыни.

Израильские паблики опубликовали видео, на котором видно, как молодые люди лежат в кустах на земле. На заднем фоне слышны выстрелы и голоса, однако молодые люди говорят только шепотом и стараются никоим образом не выдать боевикам свое местонахождение.

Жертвы ХАМАС на фестивале в пустыне

Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в ночь на 7 октября возле Сектора Газа.

Фестиваль проходил под открытым небом в пустыне возле города Офаким, в 30 километрах от границы с Сектором Газа. Известно, что в фестивале участвовали тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет.

8 октября 2023 года появились жуткие подробности о жертвах ХАМАС на фестивале в пустыне. Некоторым участникам фестиваля удалось спрятаться от террористов, спустя сутки они вышли из убежищ.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Был введен пункт 40 Алеф, который дает армии полную свободу действий. Во состоянию на 8 октября 2023 года в результате эскалации погибло более 500 человек, почти 1900 получили ранения.

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