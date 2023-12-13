Они отмечают, что Украина не может защитить себя от России только словами, и войну невозможно выиграть без оружия.

Лидеры пяти скандинавских стран призвали объединиться и не прекращать долгосрочную политическую, финансовую, военную и дипломатическую поддержку Украины.

Как пишет Financial Times, соответствующее письмо с призывом подписали премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

В письме отмечается, что война в Украине приближается к двухлетней отметке, поэтому союзникам необходимо подтвердить поддержку Украины.

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"Мы должны продолжать вносить вклад в долгосрочную безопасность Украины, поддерживать краткосрочную гражданскую гуманитарную помощь, а также усилия по восстановлению и поддерживать ее стремление к справедливому миру", - говорится в заявлении

Подчеркивается, что уменьшение поддержки Украины сейчас не вариант.

"Напротив, сейчас самое время заручиться поддержкой и придерживаться наших планов относительно того, как мы поможем Украине добиться успеха в войне, восстановить страну и защитить себя в долгосрочной перспективе", - отмечается в письме.

В противном случае, отмечают лидеры стран, это приведет к миру с меньшей свободой и меньшей безопасностью на десятилетия, если не на поколения.

При этом в письме подчеркивается, что необходима поддержка не только на словах, но и финансовая и военная помощь:

"Украина не может защитить себя от России только словами. Войну невозможно выиграть без оружия. Чтобы Украина могла защитить свою территорию и обезопасить свои международно признанные границы, мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку, немедленную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского государства. общество, когда позволяют условия. Нам нужно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить то, что нужно Украине".

В письме отмечается, что Украина нуждается в постоянной поддержке, партнерстве и солидарности больше, чем когда-либо, и от этого также зависит общая безопасность, так что "сейчас не время уставать".

Поддержка Украины

Ранее стало известно, что Норвегия выделит Украине 1,8 миллиардов долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года.

11 декабря в правительстве Швеции заявили о выделении Украине 1,4 миллиарда крон (более чем 134 миллионов долларов). Средства, в частности, пойдут на поддержку населения в зимний период.

В начале ноября Дания заявила, что увеличит военную поддержку Украины в этом году на 2,3 миллиарда датских крон ($380 млн).

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