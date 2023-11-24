Дания, которая является членом НАТО, заявила, что включит это финансирование Украины в свои обязательства по Альянсу.

Дания увеличит военную поддержку Украины в этом году на 2,3 миллиарда датских крон ($380 млн), сообщило министерство обороны страны.

Эти средства станут дополнением к $800 млн, которые она уже пообещала потратить на военные пожертвования для Киева. Дания, которая является членом НАТО, заявила, что включит это финансирование Украины в свои обязательства по Альянсу.

Ожидается, что члены НАТО выделят 2% своего ВВП на оборонные расходы. Всего Дания обещала выделить Украине около $3,4 млрд в период с 2025 по 2027 год

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Помощь Украине от Дании

Крайний пакет помощи от Дании на около $500 млн. включает боеприпасы, БМП-2, танки Т-72ЕА и другое вооружение.

Дания предоставляет на восстановление Украины более 40 миллионов евро. О пакете помощи объявили на заседании Руководящего комитета партнерства Николаев-Николаевская область-Дания, в котором принимали участие министр сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дании Ден Йоргенсен. А с украинской стороны - вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков. Средства планируют направить, в частности, на 20 мобильных отопительных бойлеров для Николаева, ремонт централизованной системы отопления и на проекты Европейского инвестиционного банка для критической социальной инфраструктуры в Украине.

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