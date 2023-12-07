Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать значительную поддержку.

С августа по октябрь 2023 года объем новой помощи Украине со стороны стран-партнеров резко сократился и достиг самого низкого показателя с января 2022 года.

Об этом говорится в исследовании Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

"В период с августа по октябрь 2023 года наблюдалось резкое сокращение объема новопредоставленной помощи, в то же время стоимость новых пакетов составила лишь 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года, и является самым низким показателем с января 2022 года. Из 42 отслеживаемых доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей долей активных доноров с начала войны. Европейский Союз и США также взяли на себя немного новых обязательств", – говорится в отчете.

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Отмечается, что сейчас Украина все больше полагается на основную группу доноров, таких как США, Германия, страны Северной и Восточной Европы. Прогноз неясен, поскольку крупнейшее незавершенное обязательство по оказанию помощи – Европейского Союза – окончательно не утверждено, а помощь со стороны США сокращается.

"Наши цифры подтверждают впечатление о более неуверенной позиции доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать значительную поддержку, таких как Германия, США или Северные страны. Учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи США, Украине остается лишь надеяться, что ЕС наконец примет свой давно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд евро. Дальнейшая отсрочка однозначно укрепит позиции Путина", – сказал директор Исследовательского центра Кильского института Кристоф Требеш.

Основные доноры помощи

Основной группой активных доноров в настоящее время являются отдельные европейские страны, такие как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, а также Канада и Великобритания. Кроме того, Украина может полагаться на крупные ранее обещанные многолетние программы, на которые сейчас приходится большинство фактически оказанной помощи. Например, Дания, Германия и Норвегия предоставили соответственно 1,2 млрд евро, 1 млрд евро и 662 млн евро военной помощи за последние 3 месяца в рамках своих предыдущих многолетних схем.

Эксперты обращают внимание, что по объему оказанной военной помощи страны ЕС продолжают догонять, а теперь и опережают США. В частности, Германия и скандинавские страны (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) выделили значительную новую помощь в последние месяцы.

Из общих обязательств по тяжелому оружию в размере 25 миллиардов евро (январь 2022 г. – октябрь 2023 г.) на США приходится 43% от общей стоимости, в то время как на все страны и институты ЕС в совокупности приходится 47%, а остальная часть поступает от различных других доноров, включая Великобританию и Канаду.

За последние 3 месяца (август, сентябрь, октябрь) страны ЕС выделили 780 млн евро тяжелого вооружения, по сравнению с 500 млн евро из США. Новые обещания Германии и стран Северной Европы с августа 2023 года способствуют этой тенденции, в частности, через новые системы ПВО Patriot и IRIS-T от Германии и 19 истребителей F-16 от Дании в рамках совместной авиационной коалиции с Нидерландами и Великобританией. Другие примеры сотрудничества ЕС в сфере военной помощи включают новые соглашения о совместных закупках между Нидерландами, Данией и Чешской Республикой по предоставлению Украине 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЕА, а также серию совместных схем закупок странами Северной Европы для приобретения боеприпасов 155 мм.

По словам Кристофа Требеша, в целом наблюдается дальнейший сдвиг в сторону военной помощи, в частности, в схемах двусторонней помощи. Так, среди 10 крупнейших стран-доноров военная помощь сейчас составляет 58% общей помощи. США остаются крупнейшим военным донором с общими обязательствами в размере 44 млрд евро. Но Германия быстро догоняет их, общие военные обязательства сейчас превышают 17 млрд евро. Меньшие страны, особенно страны Северной Европы и Нидерланды, также играют все большую роль в военной помощи.

Проблемы с помощью Украине от США

Вчера, 6 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделение нового пакета вооружения и техники для поддержки Украины на сумму 175 млн долларов.

Сегодня стало известно, что Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню не набрал достаточного количества голосов для продвижения во время процедурного голосования в Сенате американского Конгресса.

Накануне президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине в размере свыше $60 млрд. Он подчеркнул, что, если дать Путину одержать победу в Украине, боевые действия охватят страны НАТО.

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