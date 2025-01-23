Потому что большие потери покажут всему миру, что северо-корейская армия - "потешные войска" по большому счету.

Отправка новой партии северо-корейских военных в Россию для помощи в войне против Украины возможна, но сейчас есть вопрос, захочет ли это делать лидер страны Ким Чен Ын, учитывая то, сколько уже убито на Курщине его бойцов. Таким мнением поделился военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Киев24, комментируя информацию от разведки Пентагона, а также Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Северная Корея готова направить в РФ новые силы, чтобы воевали против Сил обороны Украины.

Он отметил, что озвучиваются разные цифры по количеству северо-корейских военных, которых хотят передать России.

"Ким Чен Ын вообще сказал, что до миллиона может отправить. Но это можно назвать "туманом" войны со стороны наших оппонентов-врагов о том, сколько они могут передать, сколько передают, будет ли новая партия северокорейских воинов. Вполне, это можно предположить (передачу). Хотя то, что с ними происходит на Курщине, непосредственно на линии фронта, не придает престижности северокорейской армии в глазах, в частности соседей, на которых они пытаются давить. Имею в виду Южную Корею", - прокомментировал Гетьман.

Видео дня

Он отметил, что ранее Южная Корея заявила, что они очень взволнованы тем, что военнослужащие Северной Кореи приобретают боевой опыт, учатся использовать дроны, что может представлять опасность для Южной Кореи.

"Сейчас можно видеть, какие большие потери несет группировка северокорейцев в Курской области РФ. Россияне тоже несут потери, но потери Северной Кореи в разы больше. Это может свидетельствовать как для Южной Кореи, так и для других стран, для всего мира в целом, что военнослужащие Северной Кореи, даже те силы спецопераций, о которых говорил Ким Чен Ын, что "это наиболее подготовленные, мотивированные", а оказалось - слабенькие", - подчеркнул военный аналитик.

По его убеждению, сейчас передавать еще большое количество на "убой" своих военнослужащих, Ким Чен Ыну будет недостаточно по силам.

"Потому что сейчас много потерь, маленькие потери - пока не очень на поверхности лежит. А когда эти потери в разы больше станут за счет того, что будет больше там военнослужащих, это просто покажет всему миру и особенно странам в том регионе, что северо-корейская армия - "потешные войска" по большому счету. Поэтому здесь есть вопрос захочет Ким Чен Ын или не захочет передавать дополнительные силы", - сказал Гетьман.

Он добавил, что те потери, которые они несут на войне против Украины, свидетельствуют, что военные не подготовлены и что не такие они страшные, как Ким Чен Ын говорил и показывал на парадах - что они стальные какие-то прутья гнут и что-то подобное.

Гетьман считает, что в то же время не следует исключать то, что все же северокорейцев могут рискнуть отправить даже на территорию Украины.

"Но если они появятся на территории временно оккупированной нашей страны, и это будут регулярные части северо-корейских войск, то так как РФ признана страной-агрессором, мировое сообщество должно признать и Северную Корею тоже страной-агрессором, которая осуществляет агрессию против нашей страны. И тогда, самое главное, все военные объекты на территории Северной Кореи становятся нашей законной целью", - отметил он.

Военные КНДР на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Россия привлекла к войне против Украины военных КНДР. В США заявили, что северокорейские войска впервые приняли участие в боях на Курщине 4 ноября прошлого года.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что треть военных, которых КНДР направила в Курскую область, уже погибли или были ранены. В частности полковник, руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подтвердил такие данные.

В то же время это не свидетельствует о том, что северокорейские войска не являются "серьезными воинами", считает украинский военный Владимир Демченко. По его словам, они имеют "безупречную стрелковую подготовку".

Согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), весь северокорейский контингент численностью около 12 000 человек, который воюет против украинских сил в Курской области, может быть уничтожен за три ближайших месяца.

На днях издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США написало, что Северная Корея "в течение следующих двух месяцев" отправит новую группу военнослужащих на войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: