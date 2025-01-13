Уже есть первые сдвиги в сотрудничестве Украины с Южной Кореей.

Предложение Украины к руководству КНДР о возможности обмена пленных это правильный ход. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мусиенко в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что вполне нормальная ситуация, которую предлагает президент Украины Владимира Зеленского, чтобы вернуть Северной Корее ее военнопленных, которые воевали в РФ, если Ким Чен Ын организует их обмен на украинских военных, находящихся в застенках России. "Это очень хороший ход, потому что таким образом показываем, что Северная Корея находится в связке с Россией и является участницей агрессии. Это правильный и военно-политический ход. Как отреагирует на это Ким Чен Ын увидим", - сказал Мусиенко.

По его словам, пока что реакции нет, а попавших в плен пытались "прикрыть" российскими военными билетами, где они значатся как жители Тувы, чтобы скрыть, что они северокорейцы.

Видео дня

Эксперт отметил, что по состоянию на сейчас есть парадоксальная вещь - российские войска атакуют малыми группами, применяют дроны, а северокорейцы действуют сейчас, как российские войска в 2022 году, идут колоннами, не считаясь с потерями.

"Парадокс в том, что мы не видим, чтобы прибывали дополнительные силы из Северной Кореи в Россию. А это значит, что северокорейцам и Ким Чен Ыну не очень болит, что там будет с этими КНДРовскими войсками. Ему откровенно наплевать. Но с другой стороны, не отправка дополнительных войск может свидетельствовать о том, что он этого и не сделает, потому что видит, какие несет потери, а результата нет. И он думает, что уже с Путиным рассчитался", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что выглядит так, что Ким Чен Ын или вообще откажется отправлять новых солдат в РФ, или выставит такую цену РФ, что возможно Путин не захочет платить. "Хотя возможно и захочет. Но пока такой отправки дополнительных сил не фиксируется", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт обратил внимание на то, что когда появилась информация о взятии в плен военнослужащих из Северной Кореи, то там говорилось о том, что помогают Украине представители разведки Южной Кореи. "Очевидно, это свидетельствует о том, что налажено взаимодействие между Украиной и Южной Кореей по этому вопросу. Это важно", - подчеркнул он. При этом добавил, что на сегодняшний день нет политической воли у руководства Южной Кореи, чтобы передать Украине вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы для противодействия России, которая воюет вместе с КНДР.

Украина взяла в плен солдат КНДР - что известно

Как сообщает УНИАН, по данным представителей разведки Южной Кореи северокорейские солдаты, которые попали в плен в Украине, не были простым "пушечным мясом", а работали на Главное разведывательное управление КНДР.

Агентство Yonhap отмечает, что двое солдат были из Главного разведывательного бюро, ключевого северокорейского военного разведывательного агентства.

Также в разведке сообщили, что новости об отправке войск распространяются по всей Северной Корее, при этом семьи отправленных обеспокоены тем, что солдат отправляют как "рабов" и "пушечное мясо".

Кроме того, по их данным, власти Северной Кореи предоставили семьям военнослужащих компенсацию - продукты питания и предметы первой необходимости.

11 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Он отметил, что двое солдат были ранены в Курской области. Их доставили в Киев, где ими занялись сотрудники СБУ.

Зеленский сказал, что Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России.

Вас также могут заинтересовать новости: