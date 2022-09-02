"Свободные демократы" отмечают, что проект в итоге навредил Германии.

Представители фракции "Свободных демократов" в немецком парламенте призвали разобрать газопровод "Северный поток-2". Политики считают, что проект навредил Германии

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Мы требуем демонтировать "Северный поток-2" и как можно быстрее разработать концепцию юридической, технической и правовой защиты", - говорится в заявлении.

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Политики считают "Северный поток" с самого начала был геополитическим проектом, направленным на изоляцию Украины, но в итоге нанес вред Германии. "Свободные демократы" призвали расширить санкции в отношении российского руководства и выслать родственников подсанкционных россиян, у которых есть визы и право на жительство в Германии.

Кроме того, они отметили, что страны, которые помогают Москве обходить санкции, представляют России оружие, должны понести ответственность.

Стоит отметить, что парламентская фракция "Свободных демократов" входит в правящую "светофорную коалицию".

Северный поток-2 - что известно

Проект "Северный поток-2" предусмотривал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход Украины. Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" в ответ на решение Москвы признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

23 февраля США ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился из-за антироссийских санкциями, введенных из-за ее агрессии против Украины.

23 августа президент Польши Анджей Дуда призвал демонтровать "Северный поток-2".

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