С каких пор русские стали отдельной расой, в МИД РФ не уточнили.

В Европе активно обсуждают возможные форматы отправки миротворцев в Украину после окончания боевых действий. Однако в Москве не понимают, зачем нужны миротворцы в стране, которую Россия пытается уничтожить.

Полное непонимание идеи миротворцев озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генсеком ОБСЕ.

"Миротворцы – это вот сейчас у всех на устах. Уже обсуждают 10 тысяч – а хватит ли? Может быть 50, а может быть и 100? Но вопрос-то у нас простой: они будут – миротворцы – охранять что? Остатки киевского нацистского режима?" – вопрошает он.

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При этом Лавров пожаловался на "истребление" русской культуры, русского языка и русских СМИ в Украине. Глава российского МИД отметил, что нужно добиваться "прекращение этой расистской практики", очевидно, подразумевая, что русские - это самостоятельная раса, отдельная от украинцев.

Другие недавние заявления российских официальных лиц

Как писал УНИАН, официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад должен справиться с "безумием монстра, которого он вырастил". Так российская дипломатия отреагировала на налет нескольких дронов на Москву после трех лет полномасштабной войны, инициированной самой же РФ.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков разразился угрозами в адрес европейских стран, которые пообещали нарастить военную помощь Украине на фоне остановки американских поставок. По его словам, помощь обороняющейся Украине якобы мешает налаживанию мира.

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