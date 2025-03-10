Пока конкретные шаги по этому вопросу не рассматривались.

Если Украине понадобятся европейские миротворческие силы, то Дания готова предоставить свои войска. Об этом заявили министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен (M) и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен (V) после встречи в Комитете по вопросам внешней политики, передает DR.

"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребует европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать", - заверил Ларс Лёкке Расмуссен.

В то же время министр обороны страны подчеркнул, что реальных планов по этому вопросу пока нет.

Видео дня

"Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это является проявлением должной осмотрительности", - объяснил Троэльс Лунд Поульсен.

Также министр обороны отметил, что вряд ли оборонный альянс НАТО будет инициировать отправку миротворцев в Украину, однако он подчеркнул, что большое количество отдельных стран предоставит Украине много гарантий.

"Французы и британцы взяли на себя инициативу, чтобы получить общее представление о том, что потенциально может понадобиться. Также рано говорить о том, какие именно солдаты могут быть отправлены", - добавил политик и отметил, что страны Балтии не должны пострадать.

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Как писал УНИАН, ранее РФ устроила скандал Австралии из-за планов по отправке миротворцев в Украину. В российском посольстве в Австралии добавили, что для страны присоединение к так называемой коалиции желающих повлечет за собой серьезные последствия.

В то же время издание The Telegraph сообщало, что Турция может отправить войска в Украину в качестве миротворцев. Такой вопрос будет рассмотрен в стране, если это признают необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира.

Вас также могут заинтересовать новости: