Массированная атака дронов на РФ: Захарова в истерике выдала заявление о 'монстре' и Западе

Сегодняшняя атака на Москву должна стать "сигналом для международного сообщества и коллективного Запада", заявила она.

В российском МИД устроили истерику из-за массированной атаки беспилотников на Москву в ночь на 11 марта. Официальная представительница ведомства Мария Захарова заявила, что Запад должен справиться с "безумием монстра, которого он вырастил", передает Sky News.

По ее словам, сегодняшняя атака на Москву должна стать "сигналом для международного сообщества и коллективного Запада".

"Теперь он будет иметь дело с укрощением безумия монстра, которого они вырастили, кормили, экипировали, бесконтрольно обеспечили оружием и осыпали деньгами", - заявила Захарова.

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Массированная атака дронов на Россию - что известно

Как сообщал УНИАН, в России заявили о массовой атаке беспилотников на многие регионы, в том числе и на Москву. Об атаке сообщали также в Самарской области и в Татарстане, дроны сбивали над Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областями.

Власти сообщили, что в Московской области сбили 73 беспилотника. Всего же, по данным российского Минобороны, за ночь сбили 337 беспилотников, атака стала самой массовой в 2025 году.

После атаки в Госдуме РФ призвали диктатора Владимира Путина срочно ударить "Орешником" по Украине.

Генштаб сообщил, что Силы обороны в ходе масштабной ночной атаки точно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод и другие стратегические объекты на территории России.

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