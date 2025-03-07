Власти страны-агрессора считают, что риторика Европы "конфронтационная".

Москва ответила угрозами европейским странам, лидеры которых анонсировали планы по оказанию помощи Украине, фактически лишившейся поддержки США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну, почти".

"Конфронтационная риторика (европейских стран – УНИАН) диссонирует с процессом поиска путей урегулирования в Украине", — заявил Песков.

Также представитель Кремля сказал, что Москва "отреагирует" на желание европейских стран помочь Украине и усилить собственную оборону.

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"РФ может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию ЕС", — процитировали Пескова журналисты.

Также он отметил, что европейские ядерные арсеналы "должны учитываться" во время обсуждения контроля над вооружениями.

В то же время Песков подтвердил, что Россия и США контактируют в контексте подготовки к переговорам "по Украине", но каких-либо подробностей не сообщил. Он также утверждает, что кандидатура переговорщика от РФ пока не определена, и страна-агрессор считает стамбульские соглашения "отправной точкой" для переговоров по Украине.

"Вопрос о контроле над ядерными арсеналами не прорабатывался с Пекином, точку зрения КНР еще предстоит узнать. Москва будет расширять диалог с Пекином по стратегической стабильности.

Европа хочет помочь Украине

Как писал УНИАН, по данным The Guardian, европейские военно-воздушные силы, которые будут состоять из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и западную часть Украины, не провоцируя еще больший конфликт с Москвой.

Сторонники этого проекта уверяют, что "Небесный щит" Европы станет зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и БПЛА на города и объекты инфраструктуры, благодаря чему это может стать частью "перемирия в небе".

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