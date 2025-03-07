Москва ответила угрозами европейским странам, лидеры которых анонсировали планы по оказанию помощи Украине, фактически лишившейся поддержки США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну, почти".
"Конфронтационная риторика (европейских стран – УНИАН) диссонирует с процессом поиска путей урегулирования в Украине", — заявил Песков.
Также представитель Кремля сказал, что Москва "отреагирует" на желание европейских стран помочь Украине и усилить собственную оборону.
"РФ может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию ЕС", — процитировали Пескова журналисты.
Также он отметил, что европейские ядерные арсеналы "должны учитываться" во время обсуждения контроля над вооружениями.
В то же время Песков подтвердил, что Россия и США контактируют в контексте подготовки к переговорам "по Украине", но каких-либо подробностей не сообщил. Он также утверждает, что кандидатура переговорщика от РФ пока не определена, и страна-агрессор считает стамбульские соглашения "отправной точкой" для переговоров по Украине.
"Вопрос о контроле над ядерными арсеналами не прорабатывался с Пекином, точку зрения КНР еще предстоит узнать. Москва будет расширять диалог с Пекином по стратегической стабильности.
Европа хочет помочь Украине
Как писал УНИАН, по данным The Guardian, европейские военно-воздушные силы, которые будут состоять из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и западную часть Украины, не провоцируя еще больший конфликт с Москвой.
Сторонники этого проекта уверяют, что "Небесный щит" Европы станет зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и БПЛА на города и объекты инфраструктуры, благодаря чему это может стать частью "перемирия в небе".