Линдси Грэм отметил, что есть вариант, который могут одобрить.

Спикер Палаты представителей в США Майк Джонсон ищет варианты, чтобы принять новый пакет помощи Украине. Одним из вариантов может быть предоставление беспроцентного кредита, а не гранта.

"Я разговаривал с спикером (Джонсоном - УНИАН) до того, как приехал сюда (в Киев – УНИАН). Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет довольно популярной. Не только среди республиканцев, но и среди демократов", - цитирует сенатора от Республиканской партии Линдси Грэм издание РБК-Украина.

При это он подчеркнул, что помощь в виде беспроцентного кредита поддерживает Дональд Трамп. По его словам, 70% республиканцев понимают необходимость помогать Украине. Также он надеется, что проект документа пройдет Палату представителей "в ближайшие дни, не недели".

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"Я надеюсь, что мы продвинемся вперед в отношении пакета дополнительной помощи (Украине - УНИАН) на этой неделе, как только примем наш бюджет", - подытожил Грэм.

Помощь США для Украины - посдедние новости

Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю может быть представлена одним или двумя отдельными законопроектами.

При этом министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что существует вероятность, что все проекты о помощи, а также о конфискации российских активов в США могут рассмотреть одним пакетом.

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