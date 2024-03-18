Давление на спикера Палаты представителей растет, чтобы заставить его действовать.

Анонсированный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном новый законопроект о военном финансировании для Киева имеет много вопросов, пишет The Hill.

Джонсон также заявлял, что планирует продвинуть это предложение с помощью процедурного инструмента, который требует поддержки значительного количества демократов. Он также выдвинул идею отделить помощь Украине от законопроекта, предусматривающего помощь Израилю.

"Нечеткие очертания стратегии создали много неопределенности относительно конкретного пути, которым он намерен идти, в том числе относительно того, как Джонсон планирует включить более жесткие меры по безопасности границ, которых он ранее требовал, в дополнение к закону о национальной безопасности; как он намерен заручиться поддержкой демократов в отношении предложения, которое отличается от принятого Сенатом пакета внешней помощи, на котором они настаивали", – говорят авторы.

Видео дня

Также они подчеркивают, что непонятно как республиканец предотвратит бунт консерваторов, многие из которых выступают против предоставления большей помощи Украине, особенно без более жесткой пограничной политики.

"Мы рассматриваем все варианты по всем вопросам, стоящим на столе, и мы просто еще не готовы сделать заявление по этому поводу", – сказал Джонсон, когда его спросили, рассматривает ли он законодательство о помощи Украине, в котором отсутствует безопасность границ.

Однако, учитывая перспективу оказания помощи Киеву без политического урегулирования ситуации на южной границе, спикер Палаты представителей повторил свой давний тезис о том, что безопасность границ должна быть главным приоритетом.

"Я считаю, и американский народ считает, что мы должны защитить нашу собственную границу как главный приоритет, и я думаю, что это то, чего ожидает и чего заслуживает подавляющее большинство людей в стране, и мы будем продолжать настаивать на этом", – сказал он.

По словам демократа Адама Смита, большой вопрос без ответа на данный момент заключается в том, что Джонсон продолжает говорить всем, что он собирается оказать помощь Украине, что он собирается оказать помощь Израилю. Однако никто не имеет никакого представления, как именно.

"Поэтому большой вопрос без ответа заключается в том, каков его план. И я не знаю", – заявил политик.

Дебаты освещают затруднительное положение, в котором оказались лидеры Республиканской партии, когда они пытаются выработать стратегию помощи Украине. Джонсон заявляет, что хочет усилить поддержку украинских военных. С другой стороны, спикер пытается не вызвать антагонизм у консерваторов, которые остерегаются посылать дополнительные миллиарды долларов Киеву. Над ним висит постоянная угроза внесения предложения об отставке.

"Смешная природа этого места: если бы вы вносили законопроекты индивидуально, я думаю, они бы прошли. Но наш спикер оказался между молотом и наковальней. Я имею в виду, что если он внесет их отдельно, это может стоить ему работы", – сказал республиканец Тим Берчетт.

Джонсон заявлял, что хочет превратить помощь в кредитную программу, а не в грант. Обращаясь к сенаторам, он также продвигал идею выплаты помощи за счет конфискации и ликвидации российских активов.

"Но как лидеры Республиканской партии планируют собрать различные части документа воедино – и как они намерены провести его через Палату представителей, где царят разногласия, – остается непонятным", – указывают журналисты.

По их словам, положения о границах, которых он требовал, решительно отклонены демократами, которые нужны ему для принятия законопроекта с помощью процедурного маневра под названием "календарь приостановления", на который он рассчитывает, чтобы продвинуть законодательство.

Говоря "отдельный" законопроект, Джонсон имел в виду, что он не хочет добавлять положение об иностранной помощи к законопроекту о расходах, который Конгресс готов рассмотреть на этой неделе, чтобы предотвратить закрытие правительства, или к любому другому обязательному законодательству в этом году, сообщил помощник лидера в интервью The Hill.

Но он не исключил, что различные части пакета внешней помощи будут разделены на отдельные законопроекты, чтобы получить отдельные голоса. Помощник отметил, что компоненты законодательства об иностранной помощи все еще прорабатываются с членами парламента, и нет никаких гарантий, что удастся что-то сдвинуть с мертвой точки.

Тем временем давление на Джонсона растет, чтобы заставить его действовать. Он также борется с несколькими петициями о роспуске парламента. Одна петиция об отставке имеет целью обойти руководство и вынести на рассмотрение Сената законопроект о внешней помощи. Другая приведет к голосованию за поправку о национальной безопасности, которая включает помощь Украине и Израилю в дополнение к положениям о безопасности границ.

Однако ни один из них не заручился достаточной поддержкой, чтобы обойти лидерство, оставив всю власть в руках Джонсона, который пытается решить сложный вопрос помощи Украине, пишет издание.

Помощь США для Украины

Джонсон заявлял, что Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США проекта закона, который предусматривает 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Также Джонсон заявил, что ожидает принятия будущего законопроекта о помощи с помощью голосов демократов с использованием календаря приостановления работы Палаты представителей, чтобы преодолеть противодействие Республиканской партии. Помощь Украине и Израилю может быть представлена одним или двумя отдельными законопроектами.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, существует вероятность, что все проекты о помощи, а также о конфискации российских активов в США могут рассмотреть одним пакетом.

Вас также могут заинтересовать новости: