В субботу пакет законопроектов успешно прошел через проблемную Палату представителей, а теперь застрял в якобы беспроблемном Сенате.

Процедурное голосование в Сенате по законопроектам о помощи Украине и другим иностранным государствам-партнерам Америки задерживается из-за республиканцев. Они жалуются, что не могут предложить свои поправки к этим документам, пишет The Guardian.

Республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он проталкивает свою версию законопроекта "с минимальными дебатами и, возможно, без поправок". При этом Майк Ли повторил нарратив своих коллег из нижней палаты Конгресса, которые пытались заблокировать этот законопроект на прошлой неделе под предлогом того, что помощь Украине якобы является непопулярной.

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, говорит, что согласен с Ли. Кроме того, он хочет предложить две поправки, одна из которых запретит передавать деньги для израильской "военной машины", а вторая разблокирует денежную помощь Агентству ООН по вопросам помощи Палестине. В принятом в субботу законопроекте такой запрет прописан прямо из-за того, что ранее Агентство, или по крайней мере его работников, несколько раз ловили на сотрудничестве с ХАМАС.

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"Члены [Сената] могут соглашаться со мной или не соглашаться со мной по этим вопросам, но за них следует голосовать", - сказал Сандерс.

Сейчас сенаторы решают, как поступить дальше с предложениями указанных депутатов.

Законопроекты о военной помощи союзникам США

Как писал УНИАН, в минувшую субботу нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - приняла пакет законов о военной помощи странам-партнерам. Больше всего денег выделяется для поддержки Украины - более 60 миллиардов долларов. Кроме того были приняты отдельные законопроекты о помощи Израилю, Тайваню и другим союзникам США.

Чтобы эти законы вступили в действие, теперь их должна одобрить верхняя палата Конгресса - Сенат. Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обещал быстрое принятие этих документов - уже во вторник, 23 апреля.

Ускорить окончательное принятие всего пакета законов призвал и президент США Джо Байден, чья подпись должна стать финальной точкой этого законотворческого процесса.

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