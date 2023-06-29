С Ираном не было достигнуто согласие по организации совместного арбитража за сбитие украинского самолета в январе 2020 года.

Международная группа по координации помощи жертвам самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752), которую представляют Украина, Канада, Швеция и Великобритания, подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие украинского самолетав январе 2020 года.

Об этом спикер МИДа Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook. "Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752", - сообщил Николенко.

Как говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, Канада, Швеция, Украина и Великобритания, отмечают, что "между Ираном и Координационной группой не было достигнуто согласия по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации".

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"Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН", - говорится в заявлении.

Сбитие самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном. В июне 2021 года стало известно, что Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном.

17 марта 2021 года Иран представил окончательный отчет о расследовании крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы противовоздушной обороны, который определил его как вражескую цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады опубликовало выводы о расследовании сбития самолета PS752. согласно им, нет доказательств, что сбитие было запланированным, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

21 ноября в Тегеране начался судебный процесс над обвиняемыми по делу о сбитии самолета МАУ. На скамье подсудимых - 10 военнослужащих.

В ноябре представители Ирана отказались от проведения встречи с членами координационной группы для переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров по выплате репараций за сбитие самолета МАУ. В заявлении сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

В апреле 2023 года стало известно, что в Иране отправили в тюрьму 10 военнослужащих Вооруженных сил по обвинению в причастности к сбитию самолета "Международных авиалиний Украины".

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