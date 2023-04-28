Напряженность на Ближнем востоке нарастает.

Иранские военные захватили иностранный нефтяной танкер в нейтральных водах Оманского залива. Об этом сообщил пресс-центр ВМС США.

Инцидент произошел в 13:15 по местному времени в четверг, 27 апреля недалеко от побережья Йемена. Нефтяной танкер Advantage Sweet, шедший под флагом Маршалловых островов, подал сигнал бедствия во время захвата.

"Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иранское правительство должно немедленно освободить нефтяной танкер", – заявили американские военные, добавив, что следят за ситуацией.

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Как пишет Reuters, иранская армия заявила, что нефтяной танкер был захвачен после того, как он якобы столкнулся с другим иранским судном, в результате чего несколько членов экипажа получили ранения.

Согласно данным отслеживания судов Refinitiv, захваченный танкер был зафрахтован американской нефтяной компанией Chevron и шел по маршруту из Кувейта в Хьюстон. В компании заявили, что знают о ситуации с Advantage Sweet и "связывается с оператором судна в надежде разрешить эту ситуацию как можно скорее".

"Рабочая гипотеза на данный момент состоит в том, что это может быть либо произвольное задержание судна Ираном в ответ на то, что США на прошлой неделе направили свое первое беспилотное судно через регион — в качестве демонстрации силы. Или это может быть ответом на санкции США от 24 апреля против персонала в Иране, связанного с КСИР (Корпус стражей исламской революции)", – заявили в морской охранной компании Dryad.

Отмечается, что с 2019 года Иран осуществил серию захватов коммерческих судов в стратегических водах Персидского залива, что связывают с напряженностью в отношениях между США и Ираном.

Ситуация вокруг Ирана – последние новости

Накануне стало известно, что США ввели новые санкции против представителей Ирана и России, которые причастны к захвату американцев в заложники. Вашингтон работает над предотвращением новых захватов и потенциальной возможностью освобождения задержанных граждан.

Неделей ранее США обвинили Иран и Китай в том, что они устроили охоту на своих диссидентов, которые бежали в Америку. В частности известно, что Иран и Китай нанимали частных детективов для слежки за диссидентами на Западе.

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