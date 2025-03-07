Он заявил, что может ввести новые санкции и пошлины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Российской Федерации масштабными санкциями, если Москва откажется садиться за стол переговоров.

В пятницу, 7 марта, он написал в своей социальной сети Truth Social, что санкции могут быть введены из-за того, что Россия продолжает оказывать давление на поле боя. Он призвал обе страны сесть за стол переговоров прямо сейчас, "пока не стало слишком поздно":

"Я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и пошлин против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта посредством мира".

Вас также могут заинтересовать новости: