Правоохранители изъяли даже произведения искусства.

Полиция Италии конфисковала активы архитектора, спроектировавшего "дворец Путина". Его подозревают в уклонении от налогов.

Об этом пишет la Repubblica.

По данным издания, 63-летний Ланфранко Чирилло не задекларировал в период с 2013 по 2019 доход в десятки миллионов евро. Правоохранители изъяли активы на общую сумму 140 миллионов фунтов стерлингов, включая вертолет, роскошные дома и большие суммы наличных денег.

Кроме того, конфискованы произведения искусства таких художников, как Пикассо, Кандинский, Де Кирико и Сезанн.

Дворец Путина - что известно

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов. На её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью", а Навального – "жуликом", призвав россиян не поддерживать его деньгами.

Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал 50 миллионов просмотров в YouTube. Некоторые словосочетания из подробных планов резиденции озадачили пользователей сети и стали мемами ("аквадискотека", "склад грязи").

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