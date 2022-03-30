У 63-летнего архитектора конфисковали картины известных художников.

В отношении архитектора "дворца Путина" в Геленджике возбуждено уголовное дело по подозрению в налоговой задолженности на 50 миллионов евро.

Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Ланфранко Чирилло, архитектор особняка площадью 18 000 кв м на берегу Черного моря, который, вероятно, построен для президента России Владимира Путина, находится под следствием итальянских властей по обвинению в неуплате налога на сумму 50 млн евро.

В феврале официальные лица совершили налет на большую виллу 63-летнего итальянского архитектора недалеко от Брешии. Они обнаружили и конфисковали работы таких художников, как Пабло Пикассо, Поль Сезанн, Василий Кандинский, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана. Эти произведения искусства не были зарегистрированы властями, как того требует итальянское законодательство. Также был конфискован частный вертолет Чирилло.

Обыски состоялись в рамках продолжающегося расследования предполагаемого отмывания денег и уклонения от уплаты налогов с 2013 по 2019 год, сообщают местные СМИ.

Шанталь Фрихерио, адвокат, представляющий Чирилло, заявила, что расследование находится на "предварительной стадии". Она отказалась от дальнейших комментариев. Дата судебного разбирательства не назначена, поскольку расследование еще не завершено.

Чирилло родился в Италии, последнее переехал в Россию, где завязал отношения с влиятельными бизнесменами, в том числе с иорданско-российским предпринимателем Зиядом Манасиром.

Сам он говорил, что реализовал проекты для 43 российских миллиардеров, а также для компаний, включая "Газпром". Его адвокаты утверждают, что архитектор получал свой доход в течение шестилетнего периода в России и не должен платить налоги в Италии.

Дворец Путина: что известно

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов. На её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью", а Навального – "жуликом", призвав россиян не поддерживать его деньгами.

Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал 50 млн просмотров в YouTube. Некоторые словосочетания из подробных планов резиденции озадачили пользователей сети и стали мемами ("аквадискотека", "склад грязи").

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