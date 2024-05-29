Отмечается, что Дубай рассматривается как "бенефициар" попыток США и Европы изолировать экономику России.

Санкции против России не оказывают никакого влияния за пределами Запада, а попытки остановить поток бизнеса просто перенаправляют его в другое место, заявил председатель Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим, пишет Financial Times.

"Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее. Торговля продолжается, просто она течет по-другому… Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными. Если мы возьмем только украинский конфликт, санкции эффективны, если посмотреть на Запад, но в остальном они не очень эффективны", - заявил он.

Отмечается, что Дубай рассматривается как "бенефициар" попыток США и Европы изолировать экономику России, поскольку торговцы нефтью переехали из Женевы в ОАЭ после того, как Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы. По словам Буамима, энергетика является наиболее важным сектором для торговой палаты Дубая: в зоне зарегистрировано около 3000 энергетических компаний.

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Однако в последние месяцы ОАЭ, как и другие страны, оказались под давлением США, ЕС и Великобритании, требуя принять меры против компаний, торгующих с Россией, пишет Financial Times.

Указывается, что США, в частности, нацелились на международные банки, которые финансируют торговые сделки. Великобритания также ввела санкции в отношении базирующегося в Дубае нефтетрейдера Paramount Energy & Commodities DMCC. Тем временем Европейский парламент проголосовал против исключения ОАЭ из "серого списка" стран с высоким уровнем риска ЕС, утверждая, что они предприняли слабые усилия по решению проблемы уклонения России от санкций. Сейчас этот вопрос находится в Европейской комиссии.

Отмечается, что, по мнению оборонных аналитиков, ограничения затруднили для России производство современного оружия и поддержание той скорострельности, которую она поддерживала в начале войны. А финский энергетический аналитический центр, сообщил, что санкции в отношении экспорта российской нефти обошлись Кремлю примерно в 34 миллиарда евро в 2023 году, причем почти все расходы связаны со снижением цен на российскую нефть.

Санкции против России - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров ввести санкции против РФ еще до ее полномасштабного вторжения:

"Я просил Байдена и ЕС ввести санкции против Кремля, Путина и его окружения, энергетики России до вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Но нас никто не слышал".

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