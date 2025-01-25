Вооружение поставляли уже во время полномасштабной войны России в Украине.

Российские подсанкционные компании продали Саудовской Аравии системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" на 2 миллиарда долларов. Часть оборудования было поставлено в 2023 году - уже во время полномасштабной войны России в Украине, что помогло укрепиться российской экономике. Об этом пишут издания Organized Crime and Corruption Reporting Project и Kyiv Independent, которые получили доступ к соответствующим документам и проанализировали их.

Как говорится в расследовании, контракт на продажу вооружения Министерству обороны Саудовской Аравии российский холдинг "Росэлектроника" заключил 8 апреля 2021-го на 5 лет. Это означает, что российские оборонные фирмы, вероятно, продолжали работать с этой страной даже после ряда санкций, наложенных Европейским Союзом, США и другими странами после нападения на Украину.

Контракт предусматривает поставку Саудовской Аравии 39 боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1", десяти подвижных батарейных командных пунктов, а также зенитных ракет. Первый платеж в размере 326 млн евро саудовская сторона по контракту сделала еще в августе 2021 года, говорится в материале.

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"Сотрудничество по контракту не нарушало бы никаких законов Саудовской Аравии, поскольку страна не накладывала санкций на российские фирмы. Однако, по словам экспертов, физические и юридические лица Саудовской Аравии рискуют попасть под санкции США, если они будут вести дела с российскими оборонными компаниями", - отмечается в материале.

Издание отмечает, что Минобороны Саудовской Аравии не ответило на запросы относительно того, продолжается ли на сегодня сотрудничество с российскими фирмами, которые попали под санкции.

По мнению старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Анны Борщевской, такие продажи оружия важны не только для российской экономики, которая находится под санкциями, но и они также имеют дипломатическое значение.

"Россия рассматривает продажу оружия как еще один инструмент государственного управления. Это тактика, инструмент влияния с российской точки зрения", - сказала она.

Также, как говорится в публикации, документы свидетельствуют, что наряду с Саудовской Аравией закупать оружие у России после полномасштабного вторжения в Украину продолжали такие страны, как Китай, Индия, Алжир и Египет.

Санкции против России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп может "сокрушить" экономику Путина и завершить войну в Украине путем введения жестких санкций. Экономическое давление на Москву, которая продолжает войну у европейских границ, станет ярким доказательством восстановленной мощи США, отметил политический обозреватель Бен Марлоу.

Также отмечалось, что Венгрия пока не согласилась на продление санкций Европейского Союза против России на следующие шесть месяцев, однако положительное решение по этому поводу будет принято, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза для СМИ на условиях анонимности.

В то же время, как сообщали западные СМИ, в ЕС боятся последствий от конфискации российских активов. Главный исполнительный директор бельгийского центрального депозитария ценных бумаг Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных российских активов, Валери Урбен рассказала, что конфискация замороженных активов РФ может привести к "непредвиденным последствиям".

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