В марте Россия поставляла в Китай 1,15 миллиона баррелей в сутки, что является рекордным уровнем с декабря.

Китайские покупатели возвращаются на рынок российской нефти благодаря снижению цен. Грузоотправители и посредники находят обходные пути, чтобы ослабить влияние санкций США.

Издание Bloomberg пишет, что снижение стоимости стало облегчением для небольших независимых китайских переработчиков. Борясь с жесткой маржой, они стремились найти альтернативу иранским поставкам, затрудненным ужесточением ограничений со стороны США.

Американские санкции, введенные уходящей администрацией Байдена в начале января, нарушили поток нефти марки ESPO в Китай после того, как многие танкеры, осуществляющие эту торговлю, попали в черный список. С тех пор суда, не попавшие под санкции, помогли заполнить этот пробел.

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Тем не менее, отсутствие некоторых крупнейших китайских импортеров, контролируемых государством, означает наличие непроданных грузов за март, даже когда торговый цикл на апрель набирает обороты, говорят трейдеры.

После введения санкций в январе тарифы на доставку нефти ESPO в Китай резко возросли, а покупателям предложили необычный двухуровневый механизм ценообразования. Компании могут рискнуть тем, что груз доставят на танкере из "черного списка" по более низкой цене, или заплатить значительную премию за нефть, доставленную на судах, не подпадающих под санкции.

Другие российские сорта дальневосточной нефти - сокольская и сахалинская смесь - по-прежнему страдают от американских санкций, но благодаря обходным путям ESPO торговля и ценообразование возвращаются к нормальному уровню и увеличивают общие потоки российской нефти.

В этом месяце российские поставки в Китай оцениваются в 1,15 млн баррелей в день, что на 16% больше, чем в феврале, и является самым большим дневным объемом с декабря, согласно данным компании Kpler. Наибольшая доля приходится на ESPO.

Поставки российской нефти - последние новости

Западные нефтяные санкции против РФ начали разваливаться на фоне дружественного отношения нового президента США к российскому диктатору.

Импорт российской нефти в Индию восстановился в марте после трехмесячного спада, поскольку грузы доставлялись судами, не находящимися под санкциями.

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