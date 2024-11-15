Венгерский премьер убежден, что снятие санкций с агрессора пойдет на пользу Европе.

Европейский Союз должен пересмотреть санкции против России, чтобы уменьшить цены на энергоносители на европейском рынке и усилить собственную конкурентоспособность. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует Reuters.

"Цены на энергоносители необходимо снизить любым способом. Это означает, что санкции нужно пересмотреть, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не будут ниже", - заявил он.

По словам Орбана, расходы американских компаний на газ и электроэнергию в четыре раза ниже, чем расходы европейских. Это является недостатком, который невозможно преодолеть другими средствами, считает он.

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Другие недавние заявления Виктора Орбана

Как писал УНИАН, на следующий день после победы Дональда Трампа на выборах президента США Виктор Орбан призвал пересмотреть помощь Украине. В частности венгерский премьер хочет изменить планы по 50-миллиардному кредиту Украине, который еще летом пообещали выделить совместно ЕС, США и страны Большой семерки.

Чуть позже он заявил, что Европа не сможет финансировать оборону Украины самостоятельно, если США откажутся помогать. При этом он отметил, что Украина уже проигрывает войну.

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