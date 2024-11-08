Орбан заявил, что Европа не сможет финансировать оборону Украины самостоятельно без участия США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проигрывает войну, и если США в будущем прекратят поддержку, то Европа не сможет финансировать оборону Украины самостоятельно. Об этом пишет Bloomberg, цитируя заявление Орбана в эфире общественного радио.

Так, премьер Венгрии сказал, что недавние события подтвердили выводы его дипломатической миссии в Киев, Москву и Пекин и показали, что Украина проигрывает войну.

"Американцы выйдут из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", - заявил Орбан.

Видео дня

Виктор Орбан - новости

Премьер Венгрии заявил, что из-за победы Дональда Трампа на выборах в США Европейский союз должен выработать новую стратегию действий в отношении Украины. По его словам, такой результат выборов ставит на повестку дня вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Венгрию за время полномасштабной войны России против Украины. Глава государства прибыл на этот саммит по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Вас также могут заинтересовать новости: