Польша хочет, чтобы новый пакет был принят 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения.

Еврокомиссия планирует уже во вторник, 14 января, начать консультации со странами Европейского Союза по 16-му пакету санкций против России, сообщает польское радио RMF FM со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Отмечается, что Польша, которая председательствует сейчас в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят 24 февраля - в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Во время консультаций Еврокомиссии с государствами-членами ЕС послы стран будут излагать свои предложения по следующему пакету санкций. Только выслушав всех, Еврокомиссия представит предложение, для которого она должна получить единодушие всех стран сообщества, говорится в публикации.

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Также указано, что переговоры будут непростыми, ведь последний, 15-й, пакет, который приняли в конце 2024 года во время председательства Венгрии, был "очень слабым".

Предполагается, что Словакия и Венгрия, "безусловно, будут проблемой при принятии нового пакета". Дипломат из Будапешта уже заявил изданию, что Венгрия по-прежнему против санкций, и "в этом вопросе ничего не изменилось".

Важно и то, говорится в материале, что другие страны ЕС "все чаще имеют проблемы с введением дальнейших санкций", поскольку, как утверждают, "они могут слишком сильно ударить по их обществах".

"У дипломатов ЕС сложилось впечатление, что в принятии решений по санкциям достигнут определенный "потолок". Поэтому ЕС также рассматривает ограничения, которые имели бы такой же эффект, как санкции, но не требовали бы единодушия, например, повышение пошлин на некоторые агропродовольственные товары из России и Беларуси", - пишет медиа.

Что касается того, какие именно санкции могут быть введены, то, отмечается, Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран уже представила свои предложения по 16-му пакету санкций. В частности, эта группа требовала "ударить по российской энергетике путем введения запрета на импорт российского газа и сжиженного газа".

Эти страны также хотят распространить санкции на российский теневой флот, то есть старые, полуразрушенные корабли, которые нелегально транспортируют российскую нефть. Сейчас (вместе с 15-м пакетом) санкции наложены только на 72 корабля из примерно 600 единиц теневого флота, сообщает издание.

Санкции против России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Великобритания ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов - компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", которые производят более 1 миллиона баррелей нефти в сутки на сумму около 23 миллиардов долларов в год. При этом доходы от этих двух компаний "наполняют военный сундук Путина и поддерживают войну".

Перед этим и США ввели масштабные санкции, охватывающие более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечивают финансирование российской военной машины.

Между тем в ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп отменит санкции против России и другие указы Байдена без учета их последствий для международных партнеров. Чиновники Еврокомиссии уже начали пересмотр указов, связанных с санкциями против России, торговлей и кибербезопасностью, чтобы оценить возможные риски для блока.

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