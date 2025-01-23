Сейчас ЕС не имеет запасного плана продления санкций на случай, если Орбан продолжит их блокировать.

Введение санкций ЕС против России оказались в подвешенном состоянии, ведь помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призвал к "дебатам" по этому вопросу. Речь идет о главе канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуяша, который считает, что продление санкций до конца месяца не должно быть автоматическим, пишет Bloomberg.

По словам Гуяша, это связано с избранием Дональда Трампа новым президентом в США, что создало "новую ситуацию".

"Он отказался отвечать на многочисленные вопросы о том, наложит ли вето на продление санкций премьер-министр Виктор Орбан, или нужно ли будет созвать внеочередной саммит ЕС по этому вопросу", - подчеркнули в издании.

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В Bloomberg напомнили, что Орбан, который неоднократно призывал к прекращению санкций против РФ, оказался в неудобном политическом положении после того, как Трамп пригрозил России будущими тарифами, если российский диктатор Владимир Путин не заключит "соглашение" об окончании войны в Украине. Известно, что ранее Орбан отмечал, что Трамп прекратит помощь Украине, чтобы закончить войну.

"Послы ЕС встретятся в ближайшие дни, чтобы выяснить, удастся ли им продвинуть процесс обновления, который до сих пор был рутинной дискуссией, но требует единодушной поддержки 27 стран-членов блока. Несколько дипломатов заявили, что пока нет запасного плана продления санкций на случай, если Орбан продолжит их блокировать", - отметили в материале.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп выразил крайне резкую позицию о Путине. По его словам, российский диктатор уничтожает свою страну, не заключая соглашение о мире в Украине. Трамп подчеркнул, что, скорее всего, введет санкции против РФ, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что ЕС должен отменить санкции против России, ведь, по его словам, администрация Дональда Трампа готова начать "новую эру". Он считает, что пришло время создать отношения с россиянами без санкций.

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