Он также заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня и никогда не будет стоять.

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Украины о прекращении транзита российского газа через свою территорию.

Об этом сообщает Index. Отмечается, что венгерский премьер пригрозил "дать отпор" Киеву. По его словам, Киев также якобы отказывается от переговоров по транзиту газа, а решение о его остановке угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор. Неприемлемо то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами", – сказал Виктор Орбан.

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Он также заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня и никогда не будет стоять. По его словам, никогда не будет единодушной поддержки вступления Украины в Альянс.

Что касается членства Украины в Европейском Союзе, то "если бы Украина присоединилась к ЕС сегодня, это уничтожило бы Венгрию".

"ЕС не имеет денег, чтобы принять Украину, а мы не хотим разрушать собственную страну. Мы не примем Украину в Европейский Союз ценой уничтожения венгерской экономики. Мы уничтожим десятки тысяч венгерских фермерских хозяйств, сотни тысяч семей", – добавил Орбан.

Он говорит, что переговоры о членстве Киева в ЕС вести стоит, но это процесс, который не может быть завершен за много лет или десятилетий. Премьер Венгрии также отметил, что после того, как страны-члены ЕС примут решение о вступлении Украины, Украина "не сможет противопоставлять себя гражданам соседних стран".

"Поэтому, если Украина хочет себе добра, она должна урегулировать свои отношения со Словакией, урегулировать их с Венгрией, уважать их и вести себя так, как должен вести себя кандидат на членство в ЕС", – констатировал Орбан.

Другие заявления Орбана

На днях премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен отменить санкции против России. По его словам, блок "должен быть на стадии отрезвления", но он все еще "удваивает" санкции.

Ранее венгерский чиновник заявил, что война в Украине завершится в 2025 году. Орбан сказал, что либо будут мирные переговоры, либо одна из сторон уничтожит другую.

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