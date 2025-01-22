Трамп заявил, что Путин "уничтожает Росию" и должен заключить сделку, чтобы закончить войну.

Дональд Трамп не упомянул Украину в инаугурационной речи, однако позже в разговоре с журналистами он высказал свою позицию по войне в Украине, и она была гораздо более жесткой по отношению к России и Владимиру Путину, чем следовало ожидать. Об этом пишет CNN, анализируя первые заявления Трампа.

Так, в разговоре с журналистами в Белом доме он заявил, что считает, что Путин "должен заключить сделку".

"Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку… Я отлично с ним ладил. Я надеюсь, что он захочет заключить сделку", - подчеркнул Трамп, крайне жестко оценив ущерб России от войны, в частности, в экономическом плане.

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"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию в России", — добавил он, также упомянув огромные показатели потерь россиян в войне.

"Он не может быть в восторге… У него не очень хорошо получается. Я имею в виду, он выжимает из себя все… это не выставляет его в хорошем свете… Я думаю, ему было бы неплохо закончить эту войну", — сказал Трамп о Путине.

Как пишет Bloomberg, Трамп также заявил, что, скорее всего, введет санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

Трамп сказал, что его администрация также рассматривает вопрос отправки оружия в Украину, добавив, что, по его мнению, ЕС должен делать больше для поддержки Украины.

"Мы разговариваем с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, мы собираемся поговорить с президентом Путиным очень скоро", - сказал Трамп. "Мы собираемся рассмотреть это".

Трамп также сказал, что он надавил на председателя КНР Си Цзиньпина, призвав его вмешаться, чтобы остановить войну в Украине.

Война в Украине - первые заявления Трампа

Ранее Трамп заявлял, что постарается завершить войну в Украине "как можно быстрее". Он также заявил, что планирует встретиться с Путиным и подготовка ко встрече уже идёт.

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что для окончания войны каждой стороне придется "кое-что" уступить.

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