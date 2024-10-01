В Индии есть город, на который припадает основная часть работы по обработке алмазов, но из-за санкций против России, он пострадал, в частности.

США и Европейский Союз продолжают вводить новые пакеты санкций, направленные против России, включая эмбарго на импорт, покупку и транзит алмазов и косвенные поставки из России. Из-за этого пострадала, в первую очередь, Индия — крупнейший экспортер бриллиантов, пишет The Wall Street Journal.

Там сообщается, что основная часть работы выполняется в так называемом "бриллиантовом городе" Сурат, на западе страны. В материале упоминается один из работников, который зарабатывал на жизнь тем, что превращал необработанные алмазы в сверкающие, безупречные драгоценные камни. С июня у него вообще нет работы по полировке.

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Продажи ювелирных изделий с бриллиантами неожиданно оживились во время пандемии, поскольку сбережения в США выросли, а другие виды "роскошных" расходов, например путешествия, оказались под запретом, говорится в материале. Но с тех пор все изменилось.

Исполнительный директор одного из крупнейших индийских экспортеров алмазов Dharmanandan Diamonds Хитеш Патель (Hitesh Patel) заявил изданию, что за последние несколько месяцев компания сократила объем производства почти наполовину. Годовой оборот компании сократился на 30-40% с более чем 1 миллиарда долларов в год в позапрошлом году:

"Прошлые рецессии приходили и уходили, но нынешняя фаза слишком затянулась".

Вскоре после вторжения России в Украину США ввели санкции против российской государственной алмазодобывающей компании "Алроса", на долю которой приходится около 30% мирового объема алмазного сырья. На российские алмазы обычно приходится более четверти индийского импорта алмазного сырья, пишет СМИ.

Исполнительный директор Dharmanandan Diamonds заявил, что крупные клиенты в США начали настаивать на алмазах нероссийского происхождения через несколько месяцев после начала войны, уточняют журналисты. Поэтому продажи в США этой компании сократились примерно на 50% по сравнению с тем, что было три года назад.

У алмазных торговцев по всему Сурату продажи резко упали, а запасы накапливаются, и в результате сотни тысяч людей, которые работают там контролерами, грейдерами, полировщиками и огранщиками, сталкиваются с сокращением зарплат и увольнениями. В августе некоторые предприятия временно прекратили работу, подчеркивают в материале.

Согласно официальным данным, индийский экспорт ограненных алмазов упал более чем на четверть в годовом исчислении до $16 млрд в финансовом году, закончившемся в марте 2024 года.

В материале отмечают, что Индия не подписалась под западными санкциями, направленными на то, чтобы подорвать военные усилия Кремля; более того, она закупает российскую нефть со скидкой на миллиарды долларов. Но в конце прошлого года Индия временно ограничила закупки алмазов из России. Индийские компании также опасаются заключать сделки с Россией по алмазам, чтобы не столкнуться с последствиями со стороны стран, которые ввели санкции.

Согласно данным индийского правительства, объем импорта алмазного сырья из России с апреля по июнь сократился более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Другие новости про Индию

Ранее УНИАН сообщал, что Индия отказалась покупать российский газ с "Арктик СПГ 2". Там заявили, что это решение было принято из-за санкций Запада.

"То, на что наложены широкие санкции, мы не будем трогать", - заявил министр нефти Панкадж Джайн.

Кроме того, на Индию обрушился мощный ливень: погибли люди, движение транспорта парализовано.

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